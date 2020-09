Was läuft denn zwischen den The Kissing Booth-Stars Joey King (21) und Taylor Zakhar Perez? In dem zweiten Teil der erfolgreichen Netflix-Produktion sprühen zwischen den beiden ordentlich die Funken. Und auch auf privaten Schnappschüssen auf Social Media wirkten die zwei zuletzt sehr vertraut. Allerdings hätte man da noch von einer rein platonischen Beziehung ausgehen können – würden Joey und Taylor jetzt nicht eindeutig auf Flirtkurs gehen...

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Foto, das ihn oben ohne an einem Wasserfall zeigt – dank seines Sixpacks ein verdammt heißer Anblick. Joey allerdings witzelte unter dem Bild: "Sieht kalt aus dort." Auf diese provokative Vorlage reagierte ihr Kollege mit "Willst du mich wärmen?" Für einen Großteil der Fans ist damit klar: Zwischen den beiden läuft was.

Und es wäre nicht das erste Mal, dass Joey mit einem Kollegen anbandelt! Während der Dreharbeiten zum ersten Teil von "The Kissing Booth" hatte sie ein Auge auf ihren Co-Star Jacob Elordi (23) geworfen. Die beiden wurden damals tatsächlich ein Paar, gingen aber nach nur wenigen Monaten wieder getrennte Wege.

Netflix Joey King und Taylor Zakhar Perez in einer Szene von "The Kissing Booth 2"

Instagram / taylorzakharperez Taylor Zakhar Perez im September 2020

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Die "The Kissing Booth"-Stars Joey King und Jacob Elordi

