Hat sich Joey King (21) etwa schon wieder am Set von The Kissing Booth verliebt? Die Elle-Darstellerin kam während der Dreharbeiten zu Teil eins mit Co-Star Jacob Elordi (23) zusammen – lange hielt das Glück der beiden Schauspieler aber nicht. Der Hottie soll sogar überlegt haben, wegen der Trennung nicht mehr in den beiden Fortsetzungen mitzuspielen. In "The Kissing Booth 2" bekommt seine Figur Noah Konkurrenz von Marco (Taylor Zakhar Perez). Mit dem heißen Neuzugang scheint sich Joey auch privat mehr als nur gut zu verstehen.

Joey und Taylor verbrachten jetzt nämlich zusammen einen entspannten Badeurlaub, wie man in den Instagram-Accounts der beiden sehen kann. Der Anlass für die Reise war der 21. Geburtstag der Schauspielerin, und Taylor ließ es sich nicht nehmen, ihr süße Zeilen zu widmen: "Sie hat mich dazu inspiriert, ein besserer Schauspieler zu sein. Sie hat ihre Familie mit mir geteilt. Die Liste ist unendlich. Ich werde für immer dankbar sein."

Joey selbst kommentierte den Beitrag: "Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Ich herze dich, Taylor." Für Fans sind diese Zeilen eindeutig, zwischen den beiden geht etwas. Aber jetzt seid ihr gefragt: Glaubt ihr, dass Joey und Taylor zusammen sind? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

