Ernst August von Hannover sorgte in der Vergangenheit vor allem mit seinen Ausrastern und Wutanfällen für großes Aufsehen. Zuletzt war er aufgrund einer Auseinandersetzung mit der österreichischen Polizei in den Schlagzeilen gelandet: Er soll die Beamten attackiert haben – daraufhin wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Nach weiteren Vorfällen schob das zuständige Gericht dem Prinzen jetzt den Riegel vor: Ernst August wurde festgenommen!

Laut einem Bericht der österreichischen Kronen Zeitung sei der 66-Jährige am vergangenen Montag gegen 17 Uhr festgenommen worden: Nachdem ein Gericht die Festnahme des deutschen Adligen angeordnet habe, hätten mehrere Polizisten die Jagdhütte des Prinzen in Grünau im Almtal umstellt. Die Gründe für die vorläufige Inhaftierung seien gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Nötigung.

Nach den jüngsten Vorfällen reichte es dem Gericht nun offenbar: Schon eine Woche nach der Einweisung Ernst Augusts in die Psychiatrie sei dieser erneut gewalttätig geworden. Der Prinz sei angeblich zu einer Polizeiwache gefahren und habe dort gedroht, zwei Beamte mit einem Baseballschläger zu erschlagen.

Anzeige

Krafft Angerer/ Getty Images Ernst August von Hannover in Hildesheim

Anzeige

TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Prinz Ernst August Senior von Hannover

Anzeige

Getty Images Prinz Ernst August von Hannover in Hildesheim 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de