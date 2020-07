Ein neuer Skandal um Ernst August von Hannover? Der Erbprinz war in der Vergangenheit schon des Öfteren in Skandale verwickelt. Zuletzt landete der "Prügel-Prinz" 2003 in den Schlagzeilen, weil er einen Journalisten beleidigte. Mittlerweile scheint es aber ruhiger um den deutschen Adligen geworden zu sein – bis jetzt. Dem 66-Jährigen wird nun vorgeworfen: Er soll Beamte der Polizei attackiert haben!

Wie die Polizei gegenüber Bild berichtete, kam es am vergangenen Dienstagabend im österreichischen Grünau zu einem Einsatz der Ordnungshüter. Ein zunächst unbekannter Mann habe den Notruf getätigt und ausgesagt, dass er sofort Hilfe brauche. Beim Eintreffen seien die Beamten dann von dem "aggressiv auftretenden Anrufer körperlich attackiert" worden. Laut der "Kronzeitung" soll er die Polizisten sogar mit einem Messerschleifer bedroht haben. "Aus Selbstschutz habe man den Mann daraufhin in eine Klinik gebracht", erzählte ein Beamter dem Nachrichtenblatt. Bei der Festnahme stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Angreifer um Ernst August handelte.

Nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie schilderte der Royal der Kronzeitung seine Version der Geschehnisse. Er behauptet, dass die Beamten grundlos zuerst auf ihn losgegangen seien. "Ich habe wahrscheinlich zurückgeboxt. Ich war so erstaunt. [...] Sie haben mir die Handschellen angelegt und dann meine Hose runtergezogen", teilt Ernst August mit. Der 66-Jährige habe jetzt vor, die Polizei und die Klinik zu verklagen.

Anzeige

Getty Images Ernst August von Hannover in Hildesheim

Anzeige

Rul Sifuentes / Getty Images Ernst August von Hannover bei der Hochzeit seines Sohnes in Peru

Anzeige

Getty Images Ernst August von Hannover vor Gericht in Hildesheim im Juni 2009



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de