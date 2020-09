Sixpacks bei Love Island – so weit das Auge reicht! Und das stößt dem Online-Kuppelshow-Kritiker Pietro Lombardi (28) jetzt sauer auf. Tag für Tag schaltet der "Phänomenal"-Interpret in den Werbepausen der RTL2-Sendung einen Livestream auf Social Media und gibt seinen mittlerweile schon zum Kult gewordenen Senf zum Show-Geschehen ab. Auch am Montag unterhielt er sich wieder mit der Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) über die Kandidaten und dabei fiel dem Ex-DSDS-Juror vor allem eines auf: Unter den TV-Liebeswütigen gibt es keinen molligeren Mann!

"Ich bin ja ein relativ dicker Typ – warum müssen alle Männer bei 'Love Island' Sixpacks oder sogar Eightpacks haben?", fragte Pietro aufgebracht in seinem Instagram-Livestream. Jana Ina reagierte daraufhin prompt mit einer Gegenfrage – denn auch bei den Kandidatinnen sieht es Fitness-technisch nicht anders aus: "Warum haben alle Frauen einen glatten Bauch? Warum hat keine einzige Cellulite?" Zudem wisse sie nicht, was für Männer sich bei der Show bewerben. Dass Männer mit einem Bäuchlein keine Chance hätten, dafür wolle sie nicht die Hand ins Feuer legen.

Dennoch blieb Pie dabei und war überzeugt davon, dass er wohl keine Frau bei "Love Island" finden würde: "Ich hätte die Arschkarte, wenn ich mitmachen wollen würde: Ich bin mollig und 1,70 irgendwas." Seine Gesprächspartnerin stimmte ihm da ganz und gar nicht zu – er sei immerhin nicht beleibt, sondern trainiert. "Du müsstest nur deine Oberarme zeigen", konterte Jana Ina. Dabei soll der Bühnenstar gar nicht mehr auf ein Liebessuche-Format angewiesen sein – immerhin kursiert das Gerücht, dass Pietro wieder fleißig datet.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

