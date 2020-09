Heute Abend wartet ein richtiger Schreckmoment auf die Love Island-Zuschauer! Seit einer Woche flimmert das beliebte Kuppelformat wieder über die TV-Bildschirme. Auch wenn unter den Kandidaten wieder zahlreiche Leckerbissen sind, hielten die Islander sich bisher ziemlich zurück: Wilde Knutschereien und Fummeleien unter der Bettdecke? Fehlanzeige! Dafür gibt es nun aber an anderer Stelle Aufregung: Hottie Giulio bricht heute überraschend zusammen!

Das gab der Sender RTL2 jetzt vorab in einer Pressemeldung bekannt: Am Entscheidungsabend schwächelt der Beau sichtlich – was Moderatorin Cathy Hummels (32) nicht entgeht: "Hast du Kreislaufprobleme?", sorgt sich die 32-Jährige. "Ja", bringt er daraufhin gerade so raus. Schon kurz darauf klappt Giulio dann tatsächlich zusammen und geht zu Boden.

Die Aufregung unter seinen Kollegen ist natürlich groß. Schnell leisten Tim und Max erste Hilfe und lagern seine Beine hoch. Die besorgte Cathy jedoch musste sich fernhalten: "Das anzusehen und nicht helfen zu können, war schrecklich für mich. Aufgrund der Abstandsregelung, durfte ich einfach nicht zu ihm. Zum Glück waren gleich die anderen Jungs da, um zu helfen und Giulio zu stützen", betont sie hinterher im RTL2-Interview.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" heute, 08.09.2020, 22.15 Uhr bei RTL2

