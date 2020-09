Fans von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) mussten am Mittwochabend einen schweren Schlag verkraften: Die Love Island-Stars haben überraschend ihre Trennung bekannt gegeben! Drei Jahre lang gingen die Reality-TV-Stars Hand in Hand durchs Leben – ziemlich schnell bekamen sie außerdem ihre gemeinsame Tochter Aylen. Doch nun ist alles aus und vorbei. Das gaben die beiden mit demselben Statement im Netz bekannt. Doch hat Mike ihr Liebes-Aus bereits zuvor angedeutet?

Am Dienstagabend war der 28-Jährige im "Love Island - Aftersun: Der Talk" zu sehen. Als Moderator Jimi Blue Ochsenknecht (28) ihn dort auf seine Kinderplanung mit Elena ansprach, druckste der Blondschopf ziemlich herum: "Ein zweites Kind erst mal nicht. Ist erst mal verschoben worden, die Planung." Weiter erklärte Mike, dass es mit Elena zuletzt nicht sonderlich gut lief. Der Grund: Ihre räumliche Trennung durch die Gesundheitskrise. "Das war schon hart. Ich musste sieben Wochen in Deutschland sein, Elena in der Schweiz. Das hat die Beziehung schon auf die Probe gestellt, das war nicht leicht", betonte der Influencer.

War das im Endeffekt auch der Grund für ihre Trennung? Ihre Fans werden es wohl nie erfahren. In ihrem Statement erklärten Elena und Mike nämlich: "Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten."

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Sieger 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, September 2019

