Heftiger Ausraster bei Das Sommerhaus der Stars! Das Realityformat ist für deftige Streitereien und Zickenkriege bereits bekannt. Auch in der neuen Staffel dürfen sich die Fans schon zu Beginn über einige Fremdschämmomente freuen. Denn bereits in der allerersten Folge fliegen ordentlich die Fetzen. Goodbye Deutschland-Star Andreas Robens schaut zu tief ins Glas und gerät übel mit Georgina Fleurs (30) Verlobten Kubilay Özdemir aneinander.

Am ersten Abend gibt sich Bodybuilder Andreas ordentlich die Kante. So sehr, dass seine neuen Mitbewohner auf Zeit sich beginnen, Sorgen zu machen. Nur Kubi offenbar nicht. Er stichelt sogar gegen seinen Konkurrenten: "Man muss sich entscheiden: Entweder man trinkt Alkohol oder man nimmt Testosteron. Beides geht nicht", wettert er zum Beispiel. Den betrunkenen Andreas bringt er damit so richtig zur Weißglut. Der Mallorca-Auswanderer geht rasend vor Wut auf Kubi los. "Raus, sonst knall ich dich weg. Ich knall den weg, diesen Hurensohn", brüllt er.

Selbst Ehefrau Caro, die erst noch zu schlichten versucht, schnauzt Andreas irgendwann aggressiv an: "Halt die Fresse. Es reicht." Zu tatsächlichen Handgreiflichkeiten kommt es zwischen Kubilay und Andreas letztendlich zum Glück nicht.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Andreas und Caro Robens und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens auf Mallorca

