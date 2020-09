Die Fans sorgen sich um Maren Wolf (28)! Vor wenigen Tagen konnten die YouTuberin und ihr Liebster Tobias Wolf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Lyan River stellt seitdem das Leben des Paares total auf den Kopf – und Maren geht in ihrer Mutterrolle voll und ganz auf. In den vergangenen Tagen musste die Neu-Mama allerdings einen Gang herunterschalten: Sie klagte über so einige gesundheitliche Probleme!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Maren Anfang der Woche mit einem beunruhigenden Posting bei ihrer Community: "Liege leider mit Fieber, Schüttelfrost, einer Blasenentzündung und Brustschmerzen im Bett", gab sie in schwarzer Schrift auf grauem Hintergrund bekannt. Sie müsse sich nun erst einmal ausruhen.

Die Fans schienen daraufhin ziemlich beunruhigt zu sein. Mittlerweile gab Maren Entwarnung und appellierte an ihre Follower, sich keine Sorgen zu machen: "Mir geht es wieder besser. Man sieht's auch: Ich strahle wieder, ich habe gut Schlaf bekommen", erklärte sie in einem Story-Clip. Sie habe zwar noch Brustschmerzen und eine Blasenentzündung – das Fieber sei aber gesunken und der Schüttelfrost weg.

Tobias und Maren Wolf im August 2020

Maren Wolf und ihr Baby

Maren Wolf in ihrer Instagram-Story

