Das Sommerhaus der Stars startet mit jeder Menge Stress in eine neue Staffel! In der Auftaktfolge flogen bereits die Fetzen. Besonders Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir gerieten mit ihren Mitbewohnern immer wieder aneinander – denn die ewig streitenden Turteltauben schienen sich keinesfalls in die Gruppe integrieren zu wollen. Ihre Sommerhaus-Kollegen waren sich deswegen einig: Sie wollen Georgina und Kubi loswerden!

Nach dem mehr oder weniger erfolgreich absolvierten ersten Spiel versammelten sich die meisten Bewohner der Bocholter Ferienvilla in der Küche zum Essen. Auch Georgina und Kubi stießen dazu, um sich an den gekochten Kartoffeln zu bedienen – jedoch zum Missfallen von Denise Kappès (30): Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hielt den beiden eine ordentliche Standpauke und forderte, sie möchten sich doch mehr einbringen. Das Paar verstand das jedoch überhaupt nicht: "Was bist du für eine Heulsuse? Bist du nur gekommen, um zu schreien?", beschimpfte Kubi die Brünette.

Doch damit nicht genug: Als Kubi und Georgina anschließend in den Garten gingen, bezog auch Andreas Robens Stellung zu der Debatte. "Es muss Regeln geben hier. [...] Manche Leute haben es nicht begriffen!", schoss er in Richtung des Unternehmers. Das ließ sich dessen Freundin nicht gefallen: "Das ist asozial. Du machst meinen Mann von der Seite dumm an. Dann muss ich mich auch nicht integrieren!" Der ehemalige Türsteher sah abschließend nur eine Lösung: Das Stresspärchen solle das Sommerhaus verlassen! "Verpiss dich doch einfach!", entfuhr es ihm.

