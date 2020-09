Na das kann ja lustig werden! Annemarie Eilfeld (30) und ihr Freund Tim Sandt nehmen an der diesjährigen Staffel der überaus populären TV-Show Das Sommerhaus der Stars teil und kämpfen dort um das Preisgeld von 50.000 Euro. Im Haus treffen sie unter anderem auf das Bachelor-Couple Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) sowie die Influencer Denise Kappès (30) und Henning Merten. Jetzt verrät Annemarie, dass sie bis dato noch nie eine Sommerhaus-Folge geschaut habe.

Im Interview mit RTL sprechen die beiden vor ihrem Einzug offen über ihre Teilnahme an der Realityshow. "Eine Taktik oder Strategie gibt es bei uns gar nicht! Wir wollen ehrlich sein und in den Spielen mit unserer Leistung überzeugen", kündigt der Manager des DSDS-Sternchens an. Die 30-Jährige fügt hinzu, dass die beiden das Abenteuer außerdem unvoreingenommen angehen möchten und deswegen im Vorfeld noch nichts geschaut hätten.

Sie vergleicht das Ganze mit der Musik: "Das, was man sich selbst nicht unbedingt anhört, ist meistens genau das, worin man richtig gut ist, weil man sich nicht von links und rechts beeinflussen lässt." Das sei auch bei dem TV-Experiment ihre Herangehensweise. Glaubt ihr, dass das Pärchen so gewinnen kann? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, Sommerhaus-Kandidaten 2020

RTL II Annemarie Eilfeld, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Chris Emil Janßen Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

