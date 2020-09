Jessica Paszka (30) will in Immobilien investieren! Die einstige Bachelorette verbringt nun schon seit einiger Zeit ihre Tage unter der Sonne Ibizas. Und die Fans wollen längst durchschaut haben, was der Grund für ihren Langzeit-Urlaub ist: Jessi soll in einer Beziehung mit ihrem früheren Rosen-Anwärter, dem Zweitplatzierten Johannes Haller (32) sein – und der hat seinen Wohnsitz auf der spanischen Insel. Wird die Influencerin es ihm schon bald gleichtun? Jessi verriet nun, dass sie ein Haus auf Ibiza sucht!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 30-Jährige bei bester Laune: "Also heute ist ein wundervoller Tag", schwärmte sie strahlend in die Kamera – und enthielt ihrer Community selbstverständlich nicht vor, warum das so ist: "Wieso? Weil ich heute ein paar Besichtigungen habe für Häuser! Ich bin so aufgeregt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue." Wozu Jessi die Unterkunft auf Ibiza benötigt, behielt sie bislang aber für sich. Sie verriet lediglich, dass es noch ein wenig dauern werde, bis sie sich endgültig für ein Haus entschieden habe.

Ob ihre vermeintliche Liebelei mit Johannes etwas mit der Haussuche zu tun hat? Zumindest betonte Jessi schon mehrfach, dass sie sich in ihrer aktuellen Urlaubsdestination sehr wohl fühle: "Ich bin so glücklich. Wie schön es ist, selbst entscheiden zu können, was man tut, wo man ist und mit wem man das alles teilt", schwärmte sie erst kürzlich zu einem Foto, das offenbar auf Johannes' Jacht aufgenommen wurde. Hashtags wie "#folgedeinemherzen" oder "#liebe" heizten die Gerüchteküche zusätzlich an.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2019

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020 auf Ibiza

