So zuckersüß feierten Henning Merten und Denise Kappès (30) ihren nächsten Beziehungsschritt! Seit Donnerstagmorgen ist es offiziell: Die Sommerhaus der Stars-Kandidaten der aktuellen Staffel haben sich verlobt. Nachdem Fans in den vergangenen Wochen immer mal wieder vermutet hatten, dass das Paar eine Hochzeit planen könnte, haben die beiden es nach über einem Jahr Beziehung jetzt wirklich gewagt. Nun gibt es einen Einblick, wie der Antrag abgelaufen ist!

Während die Reality-TV-Stars mit Familie und Freunden am Mittwochabend die Sommerhaus-Auftaktfolge in ihrem Garten anschauen, nutzt Henning die Chance: "Für mich der perfekte Zeitpunkt heute, um dir einfach mal zu sagen, dass ich dich über alles Liebe, Baby, und möchte dich fragen, ob du meine Frau werden möchtest", sagt er in einem Clip von RTL, der den Moment der Verlobung zeigt. Denise ist sichtlich verblüfft und schlägt die Hände vor das Gesicht. Sie lächelt, nickt und sagt zur Freude aller: "Ja".

Auch kurz danach kann Denise immer noch nicht glauben, dass sie bald zum zweiten Mal heiraten wird. "Mein Herzschlag gerade, ich kann nicht sprechen. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet", ist sie völlig überwältigt. Im ersten Moment habe sie gedacht, ihr Freund würde sich einen Spaß mit ihr erlauben.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Oktober 2019

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Influencerin

