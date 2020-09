Die Fan-Stimmen wurden erhört! Kurz nachdem die neue Love Island-Staffel an den Start gegangen ist, wartete ein schwerer Schlag auf die Zuschauer: Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) ist ausgefallen – der Grund: Corona! Zwar litt die Beauty an keinerlei Symptomen, dennoch musste sie sich aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr eine Woche lang in Quarantäne begeben. In der Zwischenzeit ist Kollegin Cathy Hummels (32) auf Mallorca für sie eingesprungen. Doch nun darf sich die "Love Island"-Community wieder auf ihren Liebling freuen: Jana Ina kehrt ans Set zurück!

Kurz nachdem sie am Donnerstagnachmittag verkündet hatte, dass ihre Isolation überstanden sei, bestätigte sie jetzt auf dem offiziellen "Love Island"-Instagram-Account: "Bon Schlonzo aus meinem neuen Leben in Freiheit, ohne Quarantäne! Ich bin frei! Leute, Fakt ist, das ist mein erster Tag aus der Quarantäne, das bedeutet, ich bin bald wieder da: Ich komme wieder zu 'Love Island'!" Und wann geht ihr Flieger nach Mallorca? "Ich kann euch noch nicht sagen wann, aber bald, bald!", versprach die 43-Jährige lediglich.

Anschließend machte Jana Ina ihr Comeback gleich doppelt schmackhaft: "Ich hatte so viel Zeit, mich vorzubereiten – ich werde eine krasse Überraschung mitbringen!", teaserte die Brasilianerin lachend an. "Die werden sich wünschen, dass ich in der Quarantäne geblieben bin! Das wird lustig, ich sag's euch!" Freut ihr euch, dass Jana Ina zurück ist? Stimmt unten ab!

RTL II / Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Getty Images Jana Ina Zarrella im Januar 2020 in Berlin

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

