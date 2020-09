Mit diesem Schmuckstück besiegeln Lily Allen (35) und David Harbour (45) also ihre Liebe! Schon vor wenigen Tagen hatten Fans der Musikerin und des Schauspielers vermutet, dass das Pärchen schon bald den Schritt vor den Altar wagen würde. Schließlich hatten sich die beiden eine Heiratslizenz ausstellen lassen, die in den USA vor Trauungen notwendig ist. Am Mittwoch folgte dann die süße News direkt aus Las Vegas: Das Duo hat tatsächlich geheiratet! Jetzt präsentierte die Braut sogar ihren glamourösen Ehering.

In ihrer Instagram-Story wollte Lily ihren Followern zwar auch ihre Maniküre zeigen – aber selbstverständlich waren die Augen der Betrachter auf die hervorblitzenden Schmuckstücke an ihrem Finger gerichtet. So schenkte David ihr nicht nur einen Verlobungsring mit jeder Menge kleiner Diamanten am Band und einem großen Stein – auch der dazugehörige Ehering funkelt in alle Richtungen. Es handelt sich bei Letzterem um einen Platin-Ring, der ebenfalls komplett mit aneinander gereihten Diamanten besetzt ist.

Wie die Sängerin auf Social Media weiter festhielt, endete die Las-Vegas-Sause inklusive Elvis-Imitator aber noch längst nicht mit dem feierlichen Austausch der Ringe: Anschließend ging es für das Brautpaar und Lilys Töchter Marnie und Ethel in ein Fast-Food-Restaurant. Ganz unglamourös wurden Burger und Pommes serviert!

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen bei ihrer Hochzeit in Las Vegas

Instagram / lilyallen Lily Allens Verlobungs- und Ehering

Instagram / lilyallen Lily Allen an ihrem Hochzeitstag

