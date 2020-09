Lily Allen (35) und David Harbour (45) haben den großen Schritt gewagt! Seit mehreren Tagen gab es bereits Gerüchte, die Musikerin und der Schauspieler würden sich schon bald das Jawort geben – schließlich hatte das Paar sich die in Amerika notwendige offizielle "Heiratserlaubnis" ausstellen lassen. Ihre süßen Pläne haben sie nun in die Tat umgesetzt: Lily und David haben in einer traditionellen Las-Vegas-Zeremonie geheiratet – inklusive Elvis-Imitator!

Das gaben die beiden nun via Instagram bekannt. Auf ihrem Kanal teilte die Sängerin gleich mehrere Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Bräutigam an ihrem Hochzeitstag zeigen: In einer der berüchtigten Wedding-Chapels in der Glücksspielmetropole schworen sich die zwei vor einem Elvis-Imitator die ewige Treue. Die Fotos, die offenbar alle kurz nach der Trauung entstanden waren, versah die "Smile"-Interpretin nur mit drei Herz-Emojis – ihr Glück ist dem Brautpaar jedoch deutlich anzusehen.

Und auch das anschließende Hochzeitsessen scheinen die Neu-Eheleute ziemlich genossen zu haben: Ein weiterer Schnappschuss zeigt Lily nämlich vor einem Fast-Food-Geschäft, wie sie noch im Designerkleid und mit Schleier auf dem Kopf einen Burger verdrückt. Wie gefallen euch die Aufnahmen? Stimmt unten ab!

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen nach ihrer Hochzeit, September 2020

Instagram / lilyallen Lily Allen an ihrem Hochzeitstag

