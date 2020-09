Haben Tristan Thompson (29) und Khloé Kardashian (36) nach ihrem Comeback in Sachen Liebe etwa gleich einen weiteren Grund zur Freude? Dass der Basketballer und die Reality-Bekanntheit nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden haben, plauderte kein Geringerer als Scott Disick (37) aus. Während eine offizielle Bestätigung der Reunion bis heute streng genommen aber noch aussteht, spekulieren die Fans nun über eine noch aufregendere Nachricht um das Duo: Ist Khloé etwa schwanger?

Auslöser der Babygerüchte ist ein neues Foto auf dem Instagram-Account der 36-Jährigen: Am US-amerikanischen Tag der Arbeit postete die Mutter von True Thompson (2) ein Foto, das sie am Strand zeigt. Das locker fallende Kleidchen wölbt sich in den Augen ihrer Follower in der Bauchregion allerdings etwas – weshalb die User in so einigen Kommentaren Vermutungen äußerten: "Sie ist wieder schwanger", lautete zum Beispiel nur eine Rückmeldung, die sage und schreibe über 4.626 Likes bekam.

Khloé selbst schweigt bislang noch zu den Schlagzeilen über ihre vermeintliche zweite Schwangerschaft. Dass sie aber mit dem Vater ihres ersten Kindes wieder engeren Kontakt hat, lässt sich nach einigen Paparazzifotos nicht mehr leugnen.

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Getty Images Khloé Kardashian im Januar 2020

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson

