Mischa Barton (34) scheint ihr Herz wieder verschenkt zu haben! Im August 2019 wurde bekannt, dass die ehemalige O.C. California-Darstellerin und ihr Exfreund James Abercrombie ihre Beziehung nach zwei Jahren beendet haben. Angeblich sei der Laufsteg-Star nicht der Mann gewesen, für den Mischa ihn gehalten hatte. Seitdem war es ruhig im Liebesleben der 34-Jährigen – bis jetzt: Die Schauspielerin zeigte sich jetzt knutschend mit einem Kollegen.

Verschiedene Paparazzi-Fotos zeigen Mischa bei einem Spaziergang in Los Angeles – und das in Begleitung. Dabei soll es sich laut Daily Mail um den Schauspieler Gian Marco Flamini handeln. Arm in Arm schlenderten die beiden durch einen Park und machten zwischenzeitlich Halt, um sich zu küssen. Und so wie die zwei Turteltauben auf den Bildern strahlen, scheinen sie sehr glücklich miteinander zu sein.

Ob sich Mischa nach der Trennung von James also wieder auf jemanden eingelassen hat? Bisher hat keiner der beiden bestätigt, dass sie ein Paar sind. Aber die Blondine macht kein Geheimnis aus ihrem Flirt mit Gian Marco. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, das ihn bei einem gemeinsamen Café-Besuch zeigt.

Anzeige

Hashishi / MEGA Mischa Barton und James Abercrombie, 2017

Anzeige

Instagram / mischabarton Mischa Barton im Juli 2020

Anzeige

Instagram / mischabarton Gian Marco Flamini im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de