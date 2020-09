Offiziell ist Mischa Barton (34) noch nicht wieder in festen Händen – trotzdem brodelt nun die Gerüchteküche: Erwartet die Schauspielerin etwa Nachwuchs? Im August 2019 gaben Mischa und ihr Ex James Abercrombie ihre Trennung bekannt. Seitdem hat sich Mischa nur ein einziges Mal mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt – dem Schauspieler und Fotograf Gian Marco Flamini. Und genau der soll nun mit ihr ein Baby erwarten…

Einige Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Mischa zusammen mit Gian bei einem entspannten Spaziergang durch Los Angeles. Auf den Bildern trägt die einstige O.C. California-Darstellerin einen schwarzen Jumpsuit – unter dem sich möglicherweise ein Babybauch verstecken könnte. Und tatsächlich: Bei genauerer Betrachtung ist eine kleine Mini-Wölbung unter dem Einteiler zu erkennen – wird Mischa also zum ersten Mal Mama?

Es besteht jedenfalls kein Zweifel mehr daran, dass Mischa und Gian zusammen sind. Schließlich gehen die beiden auch auf den aktuellen Schnappschüssen ganz ungeniert auf Tuchfühlung. Von einem offiziellen Paar-Outing fehlt bisher allerdings jede Spur – auch auf Social Media existieren keine gemeinsamen Beiträge.

Getty Images Schauspielerin Mischa Barton

Instagram / gianmarcoflamini Gian Marco Flamini im August 2020

Instagram / mischabarton Mischa Barton im Juli 2020

