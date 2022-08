Nach 15 Jahren: Mischa Barton feiert "The O.C."-Reunion

Mischa Barton (36) schwelgt in "The O.C."-Erinnerungen! Mit der Rolle der Marissa Cooper gelang der Schauspielerin 2003 der große Durchbruch. Doch mit der dritten Staffel sollte für Mischa Schluss sein: Marrisas überraschender Unfalltod ließ die Serien-Fans 2006 traurig und entsetzt zurück. Umso mehr freuen diese sich jetzt sicherlich über die "The O.C."-Reunion: In Charleston fanden Mischa und die Familie Cooper wieder zusammen!

Auf Instagram teilte Mischas Serie-Mama Melinda Clarke den Moment der Reunion mit den Fans: Die Julia Cooper-Darstellerin postete ein Selfie von sich, ihrem TV-Ehemann Jimmy Cooper alias Tate Donovan (58) und ihrer Serien-Tochter Mischa. "Ein Wiedersehen mit Familie Cooper", betiltelte die Schauspielerin unter anderem den Reunion-Post. Gleichzeitig teilte Mischa in einer Story ein weiteres Bild mit Melina, Tate und anderen Schauspielkollegen: "Es war wirklich toll, Mama und Papa wiederzusehen", schrieb die ehemalige "The Hills: New Beginnings"-Darstellerin dazu.

Nach den beiden Reunion-Aufnahmen freuten sich die "The O.C."-Fans unter Melindas Post über das große Wiedersehen: "Wow! Das ist alles, was ich wollte und noch so viel mehr! Cooper-Familie für immer!" oder "Wow, ich habe auf dieses Wiedersehen gewartet!", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Mischa Barton, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / themelindaclarke Tate Donovan, Melinda Clarke und Mischa Barton

Anzeige

Getty Images Mischa Barton, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de