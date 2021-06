Rachel Bilson (39) kann diese Vorwürfe nicht nachvollziehen. Vor wenigen Tagen hatte sich Mischa Barton (35) erstmals zu ihrem Aus in der Erfolgsserie O.C. California geäußert. In einem Interview offenbarte sie, dass sie Probleme am Set gehabt hatte und von einigen Männern – deren Namen sie nicht nannte – sogar gemobbt wurde. Rachel, die in der Show Mischas beste Freundin gespielt hatte, äußert sich jetzt zu diesem Statement.

Im Podcast "Welcome to the O.C., Bitches" sprach die 39-Jährige mit ihrer Serien-Kollegin Melinda Clarke über Mischas Anschuldigungen. "Ich würde eigentlich gerne mit ihr sprechen und ihre Sicht der Dinge und ihre Erfahrungen herausfinden, denn ich habe die Sache anscheinend ein bisschen anders gesehen", erklärte Rachel. Auch die Mobbing-Vorwürfe gegen die männlichen Co.-Stars kann die Schauspielerin nicht ganz nachvollziehen. "Das meiste davon verwirrt mich definitiv. Und ich weiß nicht, auf wen sie sich bezieht, weil ich persönlich davon nichts miterlebt habe."

Mischa hatte auch behauptet, dass Rachel kurzfristig als Hauptdarstellerin zum Cast hinzugefügt worden war, was ein Problem darstellte, da daraufhin alle ihr Gehalt ausgleichen mussten. Das dementierte Rachel allerdings. "Das ist eine Fehlinformation. Ich dachte nur: Was will sie damit erreichen und was will sie damit sagen?"

Anzeige

Getty Images Rachel Bilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Der Cast von "O.C. California"

Anzeige

Getty Images Mischa Barton und Rachel Bilson 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de