Wie lange hing der Haussegen bei Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) schon schief? Das Love Island-Paar gab erst vor wenigen Stunden völlig überraschend seine Trennung bekannt. Zu den Gründen für das Liebes-Aus haben die beiden sich bisher noch nicht geäußert. Aber kam das Beziehungsende wirklich so unerwartet? Schon beim Dreh zu ihrer Show Just Tattoo Of Us schien es bei Mike und Elena gekriselt zu haben.

In dem Realityformat flirtete Mike ein wenig mit Kanidatin Leoni – was der 28-Jährigen natürlich überhaupt nicht passte. "Wie ekelhaft kann ein Mann sein? [...] Du bist so ekelhaft. Ich glaube, danach gibt es bei uns eine Trennung", motzte Elena daraufhin. Was ursprünglich wie ein harmloses Geplänkel zwischen den beiden wirkte, sieht im Rückblick auf einmal ganz anders aus. Gab es damals etwa wirklich schon Krach bei den beiden Influencern?

Ihren Followern versicherten Mike und Elena jedenfalls, dass sie sich im Guten getrennt haben. Für ihre gemeinsame Tochter Aylen wollen sie weiterhin eine respektvolle und freundschaftliche Beziehung führen.

