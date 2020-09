Für seine Karriere als Schauspieler nimmt Bela Klentze (32) jede Menge auf sich! Im April hat der Fernsehstar nach knapp vier Jahren seinen Job bei der RTL-Daily Alles was zählt an den Nagel gehängt. Seitdem widmet er sich neuen Projekten, und eines davon scheint dem gebürtigen Münchner aktuell so einiges abzuverlangen: Zur Vorbereitung joggte Bela gerade halbnackt durch strömenden Regen!

In wenigen Tagen geht es für Bela in die türkische Metropole Istanbul. Dort wird der 32-Jährige sechs Wochen lang für einen Film vor der Kamera stehen, wie er Promiflash verriet. Für seine noch geheime Rolle muss er offenbar bestens in Form sein – deswegen durchlief er an einem Strand in den Niederlanden offenbar ein privates Bootcamp zur Abhärtung: Im peitschenden Regen, nur mit einer Jeans bekleidet, legte Bela eine kilometerweite Joggingeinheit ein. Einen Schnappschuss davon teilte er auch in seiner Instagram-Story, der die Herzen seiner weiblichen Fans sicher höherschlagen ließ!

Schon vor Kurzem hatte Bela im Promiflash-Interview erklärt, dass er gerade ziemlich hart trainiere. Fast sechs Stunden pro Tag habe er zuletzt im Gym verbracht und dadurch ein ziemlich stabiles und breites Kreuz bekommen. Es bleibt also spannend, wie genau diese neue Filmrolle aussieht, für die der Serienstar in den vergangenen Wochen so hart gearbeitet hat...

Anzeige

Jan von Graf Bela Klentze

Anzeige

Dennis König Bela Klentze mit Kapuze

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de