Maren Wolf (28) gewährt einen Blick auf ihren After-Baby-Body! Vor zwei Wochen kam der erste gemeinsame Sohn der YouTuberin und ihres Partners Tobias Wolf auf die Welt. Der Endspurt ihrer Schwangerschaft dürfte besonders aufregend für die junge Mama gewesen sein. Jetzt darf Maren ihr neues Babyglück unbeschwert genießen. Nun strahlte sie auf einem Schnappschuss für ihre Fans und zeigte: So sieht ihr Body kurz nach der Geburt aus!

In einem hautengen Kleid posiert die Blondine auf einem Instagram-Foto und präsentierte dabei ihren After-Baby-Body. Mit einem breiten Grinsen steht die Neu-Mama in ihren eigenen vier Wänden und berichtet ihren Fans von ihrem baldigen Umzug. "Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass wir bald schon als Familie in unser eigenes Haus ziehen", schrieb die 28-Jährige unter den Post. "Das ist wirklich verrückt und schön!", freute sie sich.

In der Kommentarspalte konnte ihre Anhängerschaft ihre Begeisterung nicht zurückhalten, was Marens Körper nach ihrer Entbindung betrifft. Das große Freudestrahlen der Beauty ist offenbar ansteckend. "Du siehst echt super aus! Toller After-Baby-Body", machte ihr ein User ein liebes Kompliment. "So schön! Aber auch ungewohnt ohne Babybauch", erinnerte sich ein anderer Kommentator an ihre Schwangerschaft zurück.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

