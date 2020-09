Hat Henrik sich mit dieser Aktion wirklich einen Gefallen getan? Beauty Aurelia hat es wirklich nicht leicht mit ihrem Love Island-Partner: Der Personal Trainer will sich nämlich nicht so gerne festlegen! Als beispielsweise Granate Nathalia in die Villa eingezogen war, tönte der Kölner am lautesten, wie heiß sie doch sei – zum großen Unmut von Aurelia. Auch bei der Kuss-Challenge in der heutigen Folge machte der 23-Jährige sich nicht gerade Freunde: Henrik knutschte alle Mädels ab!

Als alle Islanderinnen mit verbundenen Augen vor ihm standen, nutzte der Fitness-Ökonomie-Student die Gunst der Stunde – und züngelte nicht nur mit seiner Auserwählten Aurelia, sondern auch mit all den anderen Girls! Chiara versuchte er dabei sogar die Zunge in den Mund zu stecken. Ob er die Spielbeschreibung "Ihr küsst gleich nacheinander jeden Islander – wie lang und intensiv ist euch überlassen" wohl ein bisschen zu sehr ausgenutzt hat?

Aurelia zeigte sich natürlich – mal wieder – mächtig enttäuscht von ihrem Partner: "Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm vertrauen soll", jammerte sie nach seiner Züngel-Aktion. Und auch seine Bros zeigten sich nicht allzu begeistert von Henriks Lippenbekenntnissen mit deren Mädels. "Es gibt so einen unausgesprochenen Bro-Code. Man macht es einfach nicht", ärgerte sich Marc.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

