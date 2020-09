Henrik Stoltenberg weiß auf Love Island genau, was er tun muss. Als die Granate Nathalia Goncalves Miranda als Nachrückerin in die Villa einzog, hatte der Student nur noch Augen für die Beauty – und nicht mehr für seine eigentliche TV-Partnerin Aurelia Lamprecht. Die vergoss nach den Fremdflirts etliche Tränen, doch die waren schnell wieder vergessen. Aurelia und Henrik durften in die Privatsuite und landeten als erstes Pärchen in diesem Jahr in der Kiste. Doch ist das Drama damit vergessen? Ex-Mitstreiter Max Bartel ist sich sicher: Aurelia wird Henrik immer wieder verzeihen.

Promiflash hat bei dem 26-Jährigen nachgefragt, was er von der Henrik-Aurelia-Konstellation hält. Die Frankfurterin sei seiner Meinung nach manchmal etwas zu naiv und sei mit ihren Gefühlen schon weiter als der Blondschopf. "Henrik weiß sich da auch zu retten und weiß sich ganz genau zu entschuldigen und weiß, wie er es alles handhabt, dass sie sich da wieder runterfährt", meint Max. Blind vor Liebe sei sie aber nicht, meint der Düsseldorfer, Aurelia bekomme das Verhalten ihres Auserwählten ja schließlich mit.

Auch die mittlerweile ausgeschiedene Geraldine Grunow verriet Promiflash, was sie von Henriks Benehmen hält und stärkt dabei Aurelia den Rücken. "Ich bin schon geschockt von Henrik, weil ich in den letzten Tagen schon das Gefühl hatte, dass er es mit Aurelia wirklich ernst meint", erklärt die Bergheimerin. Schließlich habe der 23-Jährige einige Aktionen im Nachhinein zutiefst bereut.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / maximilianbartel_ Der ehemalige "Love Island"-Kandidat Max Bartel

Anzeige

RTLZWEI Aurelia und Henrik bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de