Das Familienglück der Baldwins ist komplett! Am 9. September richtete sich Hilaria Baldwin (36) mit süßen Babynews an ihre Community: Ihr fünftes Kind ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Der neue Erdenbürger trägt den Namen Eduardo Pau Lucas und ist jetzt offenbar der ganze Stolz der Familienbande. Nun gab die Buchautorin einen ersten Einblick in das Leben mit dem neuen Wonneproppen und zeigt: Die Familie ist aktuell intensiv auf Kuschelkurs!

Auf Instagram teilte die fünffache Mama den Schnappschuss, auf dem sie mit allen Kids und ihrem Ehemann Alec (62) zu sehen ist. Kuschelnd liegt die Rasselbande auf dem Sofa. Baby Edu nimmt dabei den Platz auf dem Schoß seiner Mutter ein. "Zwei müde Eltern, aber alle Baldwinitos an einem Ort versammelt", schrieb die gebürtige Spanierin gerührt unter das Foto. "Unsere Herzen sind voll", beschrieb die Brünette den aktuellen Gemütszustand der Family.

Die 36-Jährige teilte ihren Followern auch mit, womit sie und ihr Partner sowie ihre Kids sich als erstes beschäftigten, nachdem sie den Kleinen nach der Geburt mit nach Hause gebracht hatten. "Nach der aufregenden Begegnung mit Edu haben wir uns einen Film angeschaut", erzählte die gelernte Yoga-Lehrerin. Ihre vier Sprösslinge Carmen (7), Rafael (5), Leonardo und Romeo (2) hatten darüber entscheiden dürfen, welcher es sein sollte.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin während ihrer Schwangerschaft, 2020

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

Getty Images Hilaria Baldwin, Buchautorin

