Endlich ist das süße Geheimnis gelüftet! Am Mittwoch ist die Familie Baldwin um ein weiteres Mitglied angewachsen: Alec (62) und Hilaria (36) haben ihr fünftes Kind bekommen – einen kleinen Sohn. Bisher haben ihre Fans nur ein erstes Foto des Wonneproppens zu Gesicht bekommen. Wie der kleine Mann heißt, hielten seine Eltern noch geheim. Doch jetzt hat die stolze Mama es endlich verraten: Diesen Namen haben sie ihrem Nesthäkchen gegeben!

Via Instagram veröffentlichte sie jetzt ein zauberhaftes Foto ihres Neugeborenen. Der kleine Fratz ist in eine weiße Wolldecke gewickelt und schaut verdutzt an der Kamera vorbei. Doch wie heißt er denn nun? "Wir würden euch gerne Eduardo Pau Lucas Baldwin vorstellen", verrät Hilaria in der Bildunterschrift. "Sein Name bedeutet 'der reiche Hüter des Friedens und des Lichts'", erklärt sie weiter. Die Baldwins haben sich sogar schon einen Spitznamen überlegt: "Baby Edu".

Außerdem plauderte Hilaria ein paar Details zur Geburt aus: Edu sei am 8. September 2020 um Punkt 19:46 Uhr zur Welt gekommen – mit einem Gewicht von drei Kilogramm. Was sagt ihr zu dem Namen Eduardo Pau Lucas Baldwin? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwins Sohn Eduardo

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihrem neugeborenen Sohn im September 2020

Getty Images Hilaria Baldwin bei der American Museum of Natural History Gala

