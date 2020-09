Heiß, heißer, Kylie Jenner (23)! Der Reality-TV-Star hat inzwischen ganz neue Maßstäbe in Sachen Beauty und Mode gesetzt: Sie ist nicht nur erfolgreiche Influencerin, sondern vertreibt als Unternehmerin selbst ihre eigenen Produkte ihres Kosmetikunternehmens Kylie Cosmetics. Doch eines kann die Beauty immer noch am allerbesten in Szene rücken: sich selbst! Jetzt teilte sie sexy Schnappschüsse mit ihren Fans, der ihnen den Atem raubte: Kylie zeigte nämlich ihre superpralle Oberweite!

Auf Instagram postete die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hotte Pics, auf denen sie verführerisch in die Kameralinse blickt und dabei stolz ihr Dekolleté präsentiert. Im knappen silbernen Crop-Top kommt ihre pralle Oberweite dabei besonders gut zur Geltung. Mit einem zweiten Foto legte die Brünette sogar noch nach: Sanft legt sie ihre Hände auf ihren Oberkörper und öffnet dabei leicht ihren Mund.

Ihre Fans scheinen von diesem Anblick ganz aus dem Häuschen zu sein. "Heiß!", zeigte ein User seine große Begeisterung und untermalte seine Worte mit Flammen-Emojis. "Du bist einfach eine Königin", teilte ein anderer seine Meinung in der Kommentarspalte mit. Dem scheinen wohl die meisten zuzustimmen: Für die freizügigen Aufnahmen kassierte die Mutter innerhalb kürzester Zeit über fünf Millionen Likes.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Inhaberin des Kosmetikunternehmens "Kylie Cosmetics"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2020

