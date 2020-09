Haben Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) durch ihren Spielsieg etwa ein Eigentor geschossen? Am Mittwoch ging die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars an den Start, in der neben Georgina Fleur (30) und deren Partner Kubilay Özdemir unter anderen auch das Bachelor-Paar zu sehen ist. Die zwei konnten nun gleich das erste Spiel für sich entscheiden und sich so vor einem Rauswurf schützen – das könnte ihnen in Zukunft jedoch zum Verhängnis werden!

Andrej und Jennifer fürchteten schon unmittelbar nach dem erfolgreichen Spielausgang, dass sie sich damit bei ihren Mitstreitern unbeliebt gemacht haben und als harte Konkurrenz eingestuft werden könnten. Der Gedanke kommt nicht von ungefähr, immerhin hatten Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) genau das im vergangenen Jahr im Sommerhaus erlebt: Auch sie hatten das Spiel gewonnen und konnten damit ihre Glückssträhne aufrechterhalten – waren dadurch aber für die anderen Promis zu gefürchteten Gegnern geworden.

Ob Andrej und Jenny aber auch unabhängig von ihrer Wettkampfleistung ein beliebtes Ziel für Nominierungen sind? Immerhin schätzten einige ihrer Mitstreiter sie im Vorfeld der Show als arrogant ein – das lässt die Turteltauben in einem Promiflash-Interview allerdings kalt! Der einstige Rosenkavalier verrät sogar, dass er dies in der Vergangenheit schon häufig gesagt bekommen habe: "Das kenne ich seit vielen Jahren. Das ist aber in Ordnung für mich, denn wenn Menschen mich kennenlernen, werden diese Merkmale widerlegt", erklärt er.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, Sommerhaus-Kandidaten 2020

TVNOW / Max Kohr Yeliz Koc und Johannes Haller

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jennifer Lange, Sommerhaus-Kandidaten 2020

