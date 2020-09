Stormi Webster ist zwar erst süße zwei Jahre alt, aber jetzt schon ein kleiner Star! Ihre Mutter Kylie Jenner (23) begeistert ihre Community regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen von ihrer Tochter. Erst vor rund einer Woche hatte sie mit einem Strahle-Pic von Stormi zahlreiche Fanherzen zum Schmelzen gebracht. Und nun ist wohl auch klar, woher die Kleine dieses zauberhafte Lächeln hat: Sie ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten.

Das beweisen alte Fotos, die Kylie zeigen, als sie ungefähr in Stormis Alter war. In ihrer Instagram-Story teilte die Unternehmerin jetzt eine Collage, auf der man sie und ihr Mini-Me direkt vergleichen kann. Die dunklen Kulleraugen, das niedliche Grinsen, die Stupsnase – ja, sogar die Körperhaltung ist auf zwei gegenübergestellten Bildern quasi identisch. Stormi scheint also ganz nach ihrer berühmten Mama zu kommen.

Ob Kylie ihrem Töchterchen auch die Vorliebe für sündhaft teure Handtaschen vererbt hat? Klar, noch ist die Zweijährige zu jung, um sich die Designer-Teile selbst zu kaufen. Aber die 23-Jährige hat sie bereits ausstaffiert: Luis Vuitton, Prada, Hermès – Stormi hat so ziemlich jedes Luxuslabel im Schrank und trägt die modischen Accessoires schon wie eine Große am Arm.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner als Kind und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster

Findet ihr, dass die beiden sich ähnlich sehen? Nein, gar nicht! Ja, definitiv! Abstimmen Ergebnis anzeigen



