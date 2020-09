Können sich die The Walking Dead-Fans auf ein Wiedersehen mit Rick Grimes freuen? 2018 wurde bekannt, dass der Rick-Darsteller Andrew Lincoln (46) der Erfolgsserie den Rücken kehrt. Für viele Fans war das ein heftiger Schock – immerhin war Rick die Hauptfigur des Formats. Ein neues Social-Media-Foto macht vielen Fans jetzt allerdings Hoffnung: Wird Andrew etwa bald sein "The Walking Dead"-Comeback feiern?

Auf Twitter veröffentlichten die Macher der Show jetzt einen Schnappschuss, der viele Follower-Herzen höherschlagen ließ. Darauf posiert Andrew mit Lydia-Darstellerin Cassady McClincy und Kelly-Darstellerin Angel Theory. Beide Schauspielerinnen stießen erst nach Andrews Ausstieg zum Cast dazu. Viele Fans sind sich sicher: Dieses Pic kann nur bedeuten, dass die drei gemeinsam für "The Walking Dead" vor der Kamera stehen. Mit ihrem Post machen die Verantwortlichen allerdings schnell klar, dass das erst mal ein Wunschtraum bleiben muss: "Wir hätten uns wirklich gewünscht, Szenen mit Lydia, Kelly und Rick zu drehen. Vielleicht ja irgendwann einmal."

Die Fans der Zombie-Show müssen aber so oder so nicht komplett auf Andrew verzichten. Der 46-Jährige arbeitet nämlich zurzeit an gleich mehreren "The Walking Dead"-Filmen. Hättet ihr euch eine Rückkehr von Rick Grimes gewünscht? Stimmt ab!

Anzeige

Twitter / @TheWalkingDead Cassady McClincy, Angel Theory und Andrew Lincoln

Anzeige

United Archives GmbH Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

Anzeige

Getty Images Andrew Lincoln bei der Premiere der neunten Staffel "The Walking Dead"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de