Neuigkeiten im The Walking Dead-Universum! Im vergangenen Juli schockierte Hauptdarsteller Andrew Lincoln (45) die Zuschauer der supererfolgreichen Zombieserie – er würde die Show in der neunten Staffel verlassen, um sich wieder mehr Zeit für seine Familie nehmen zu können! Für die traurigen Fans gibt es nun aber einen tröstenden Lichtblick am Horizont: Andrew soll in den geplanten "The Walking Dead"-Filmen wieder die Rolle des Rick Grimes spielen!

Das berichtete nun das Onlinemagazin Variety. Andrew soll sogar schon den Vertrag für den ersten Streifen unterschrieben haben, dessen Produktion vermutlich kommendes Jahr starten wird. Scott Gimple, der bereits der Showrunner der Serie ist, wird auch für den Inhalt der Filme verantwortlich sein. Er freut sich bereits auf die neuen Projekte: "Die Filme werden eine große Weiterentwicklung von dem sein, was wir in der Serie gemacht haben", berichtete Scott. "Wir beginnen als Erstes mit der Fortsetzung von Rick Grimes' Geschichte", erklärte er weiter.

"Und dann steht noch vieles mehr an: Wir werden bisher ungesehene Welten und alte Gesichter aus 'The Walking Dead' zeigen", versprach Scott. Es sollen aber auch neue Charaktere vorgestellt werden, die das Potenzial zu echten Publikumslieblingen haben. Freut ihr euch, dass Andrew Teil des Ganzen sein wird? Stimmt ab!

United Archives GmbH Andrew Lincoln und Danai Gurira in "The Walking Dead"

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images "The Walking Dead"-Showrunner Scott Gimple

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images for AMC) Melissa McBride, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus und Andrew Lincoln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de