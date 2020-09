Dagi Bee (25) plaudert aus dem Nähkästchen! Dass die Influencerin viel von sich im Netz preisgibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Ob Geschichten über ihre Jugend, Einblicke in Beziehungen oder ihre Hochzeit mit Ehemann Eugen Kazakov (26) – die 25-Jährige teilte bereits allerlei private Anekdoten mit ihren Fans. In ihrer jüngsten Frage- und Antwortrunde geht Dagi aber noch einen Schritt weiter und spricht über ihren allerersten Sex!

In einem Q&A auf YouTube beantwortet die Webvideo-Produzentin einige äußerst intime Fragen. Der Höhepunkt: Ein Fan will wissen, wann sie ihre Jungfräulichkeit verloren habe: "Mein erstes Mal hatte ich tatsächlich mit 14. Sehr, sehr jung. Es ist einfach schon elf Jahre her. [...] Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte noch ein bisschen warten können", reflektiert Dagi. Obwohl sie den Zeitpunkt rückblickend als etwas zu früh empfindet, bereut sie die Erfahrung allerdings nicht.

Das liege nicht zuletzt auch daran, dass sie ihren ersten Sex mit ihrem ersten festen Freund gehabt habe: "Mit der Person, mit der ich mein erstes Mal hatte, war ich dann auch knapp drei Jahre zusammen." Außerdem habe Dagi sich trotz zarten Alters einfach bereit gefühlt.

