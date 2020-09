Was denn nun? Erst Anfang dieser Woche machten Bilder die Runde, auf denen Sofia Richie (22) zusammen mit Jaden Smith (22) beim Baden in Los Angeles zu sehen ist: Auf den Fotos tauschen die beiden zärtliche Umarmungen aus oder wagen sich Händchenhaltend ins Meer. Aber sind die zwei wirklich ein Paar oder gehört Sofias Herz einem anderen Mann? Fans spekulieren nämlich nun, ob sie nicht wieder mit ihrem Ex Scott Disick (37) zusammen ist!

Ein besonderes Indiz scheint nun für eine Versöhnung der beiden zu sprechen: Sofia postete in ihrer letzten Instagram Story ein Video, das sie auf einer Treppe sitzend zeigt. In dem Clip will die Influencerin eigentlich nur ihre neuen Schuhe bewerben, als plötzlich ein kleiner, brauner Dackel auf ihren Schoss springt: Es handelt sich um Scotts Hund Hershula! Die Fans fragen sich nun, warum der Vierbeiner bei Sofia auftaucht und wer das Video von ihr gefilmt hat. Ob sie und Scott ihrer Liebe wohl eine zweite Chance geben und ihre Probleme aus der Welt geschafft haben?

Laut TMZ soll der Auslöser für die Trennung die 15 Jahre Altersunterschied gewesen sein. Außerdem sollen Scotts familiäre Verpflichtungen gegenüber seinen drei Kindern mit Ex-Freundin Kourtney Kardashian (41) Schwierigkeiten verursacht haben. Am Ende soll er nicht mehr in Sofias Leben gepasst haben.

Instagram / @sofiarichie Sofia Richie mit Scott Disicks Hund Hershula

GAC / MEGA Sofia Richie und Jaden Smith in Los Angeles

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im November 2019

