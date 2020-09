Shakira (43) heizt ihren Fans im Netz ordentlich ein! Dass die Sängerin ihre Reize einzusetzen weiß, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Nicht nur in ihren Musikvideos, sondern auch bei ihren Auftritten begeistert sie ihre Anhänger durch ihre heißen Tanzmoves, vor allem aber mit ihrem berühmten Hüftschwung. Zudem teilt sie gelegentlich im Netz auch das eine oder andere Foto in knappem Dress – so wie auch jetzt: Auf ihrem neusten Schnappschuss posiert Shakira im Bikini!

Auf Instagram teilte die 43-Jährige ein Bild, auf dem sie vor einer traumhaften Strandkulisse steht und ihre fliederfarbene Badebekleidung in Szene setzt. Bei dem Zweiteiler, der vor allem durch seine Fransen am Höschen ein echter Blickfang ist, handelt es sich sogar um ein echtes Einzelstück. Wie die Musikerin in der Bildunterschrift verriet, hat sie den Zweiteiler selbst entworfen und von einem Freund anfertigen lassen. "Ich muss mir für den Sommer immer meine eigenen [Bikinis] machen", erklärte Shakira genauer.

Die Fans der "Hips Don't Lie"-Interpretin sind von dem Foto offenbar ganz aus dem Häuschen. Einer betitelte es beispielsweise als "grafische Beschreibung von Perfektion". Ein anderer kommentierte bei dem Anblick sogar: "Gott segne das große Kolumbien." Dort wurde Shakira geboren.

Getty Images Shakira im Februar 2020 in Miami

Getty Images Shakira, Musikerin

Instagram / shakira Shakira auf den Malediven 2020

