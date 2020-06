Stürmt Shakira (43) bald wieder die Charts? Im Februar lieferte die Sängerin gemeinsam mit Jennifer Lopez (50) beim großen Finale des Super Bowls in Miami eine heiße Show ab. Während Letzere seitdem immer wieder für Schlagzeilen sorgte, ist es um die "Whenever"-Interpretin ziemlich ruhig geworden. Jetzt kündigte sie aber große Neuigkeiten an, die ihre Fans wohl besonders freuen dürfte: Sie arbeitet an neuen Songs!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die kolumbianische Musikerin ein Selfie von sich mit Kopfhörern, vermutlich aus dem Tonstudio. Dazu schrieb sie: "Ich habe eure Tweets gelesen. Ich bin dabei." Damit reagierte die Kolumbianerin offenbar auf den lang ersehnten Wunsch ihrer Fans: Denn die Veröffentlichung ihres letzten Albums liegt inzwischen schon drei Jahre zurück. Ob sie nur einzelne Tracks herausbringt oder ein ganzes Album, verriet die 43-Jährige allerdings nicht.

In den vergangenen Monaten widmete sich die "Hips Don't Lie"-Sängerin nicht der Musik, sondern der Bildung: Vor Kurzem hat sie einen Online-Kurs an der University of Pennsylvania abgeschlossen und ihr Diplom in antiker Philosophie absolviert. "Ich weiß, dass meine Hobbys nicht sehr praktisch sind, aber das hat mich jeden Abend viele Stunden gekostet, nachdem ich die Kinder schlafengelegt habe", erklärte sie dazu in ihrer Story.

Anzeige

Getty Images Shakira im Februar 2020 in Miami

Anzeige

Getty Images Shakira im Februar 2020 in Miami

Anzeige

Getty Images Shakira im Januar 2020 in Miami



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de