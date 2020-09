Yeliz Koc (26) ist total verknallt – und alle dürfen es wissen! Mitte August sorgte das Ex-Bachelor-Girl für eine Riesen-Überraschung: Sie datet Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (28)! Nachdem die beiden sich anfangs nur zögerlich gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentierten, widmen sich die Turteltauben immer mehr verliebte Postings im Netz. Yeliz und Jimi scheinen wirklich auf Wolke sieben zu schweben. Jetzt postete die 26-Jährige ein brandneues süßes Pärchenfoto!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty nun ein intimes Kuschelselfie mit ihrem Liebsten: Jimi schmiegt sich mit seinem Gesicht eng an Yeliz' Kopf – während sie wiederum glücklich und entspannt in die Kamera lächelt. Den Beitrag kommentierte die Influencerin schlicht und doch vielsagend mit einem Herz-Emoji, das ihr Schatz auch gleich in den Kommentaren erwiderte. Auch von Jimis Mama Natascha Ochsenknecht (56) gab es ein Herzchen, inklusive einem euphorischen: "Yeah!"

Schon jetzt scheint Yeliz Schwiegermamas Liebling zu sein! "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super", betonte Natascha in einem Instagram-Livestream. Unter einem gemeinsamen Foto bezeichnete sie sie außerdem bereits als "Familie".

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

