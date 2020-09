Aktuell fiebern die deutsche YouTuberin Paola Maria (26) und ihr Mann Sascha Koslowski (33) der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen: Die Beauty befindet sich bereits in der 34. Schwangerschaftswoche – und auch wenn sich die Schwangerschaft so langsam dem Ende zuneigt, fehlt den Eltern bislang noch ein wichtiges Detail: Paola und Sascha wissen noch immer nicht, wie der Bruder von Leonardo (1) heißen soll!

"Wir haben immer noch keinen Namen", beklagte sich Paola jetzt in ihrer Instagram-Story und äußerte ihre Bedenken: "So langsam bereitet mir das ein bisschen Sorgen." Zwischenzeitlich habe sie zwar bereits mit einem möglichen Vornamen geliebäugelt, jedoch habe sie schnell den Gefallen verloren. "Ich habe diesen Namen des Öfteren gesagt, laut ausgesprochen und versucht, das Baby so zu nennen", berichtete die künftige zweifache Mutter und betonte: "Dann hat er mir gar nicht mehr gefallen. Ich fand ihn dann so furchtbar."

Ob sich die Eltern am Ende vielleicht sogar für zwei Namen entscheiden? Ihr erstes Kind habe zwar tausende Spitznamen, jedoch nur einen Namen auf dem Papier. "Der Lele hat wirklich nur einen Namen – und zwar Leonardo", stellte die YouTube-Beauty klar – und das habe auch einen ganz bestimmten Grund: "Wir fanden Leonardo so perfekt für ihn, da hätte kein anderer Name daneben gepasst." Was meint ihr: Wird Paola und Saschas zweiter Sohn einen Zweitnamen bekommen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leonardo im August 2020

Anzeige

Instagram / diekoslowskis Paola und Sascha Koslowski im Juli 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de