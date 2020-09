Schock für Chrissy Teigen (34)! Eigentlich genießt das Model aktuell ihre dritte Schwangerschaft in vollen Zügen. In den sozialen Netzwerken nimmt die Beauty ihre Fans mit auf diese wunderbare Reise, indem sie ihnen regelmäßig private Einblicke gibt. Doch nun wandte sich die Ehefrau von John Legend (41) mit einer ernsten Nachricht an ihre Community: Ihr wurde Bettruhe verordnet, nachdem sie ihr Baby nicht mehr gespürt habe!

"Ich habe jetzt offiziell zwei Wochen lang Bettruhe", gab die 34-Jährige auf Twitter an. "Ich nutze diese Zeit, um zu lernen, wie man Umhänge und Kinderkleidung näht", erzählte sie von ihren geplanten Beschäftigungen. Sie müsse sich jetzt zu Hause ausruhen und ihre Aktivitäten einschränken, erklärte die Zweifach-Mama die momentane Lage.

Zuvor sei die Mutter von einem Umstand ganz besonders verunsichert worden. Sie sei regelrecht ausgeflippt, weil sie die Tritte ihres Babys nicht mehr gespürt habe. "Bevor ich in der Lage bin, die Tritte zu spüren, überkommt mich die Angst. Die kleinsten Flecken oder Anzeichen von Schmerz verängstigen mich", gab Chrissy ihre Gefühle auf Instagram preis. Es sei jedoch aus ärztlicher Sicht alles in Ordnung, sie müsse sich nur schonen, stellte die Buchautorin klar.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna Simone im Juli 2020

