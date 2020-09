Und die Anzeichen verdichten sich! Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (23) womöglich mehr sind als nur gute Freunde. Während es zunächst nur Gerüchte waren, wurden sie vor ein paar Tagen dann sogar zusammen beim Verlassen eines Fitnessstudios abgelichtet. Und nun legen das Model und der The Kissing Booth-Hottie noch einen drauf – und zeigen sich ziemlich vertraut in der Öffentlichkeit.

Daily Mail liegen Schnappschüsse vor, die die beiden Händchen haltend zeigen. Gemeinsam schlendern sie durch die Straßen New Yorks und scheinen sich von den lauernden Fotografen so gar nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und beim Händchenhalten ist es tatsächlich nicht geblieben. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie der Schauspieler den Arm um die 19-Jährige legt und sie an sich drückt. Die Nähe macht Kaia offensichtlich gar nichts aus – im Gegenteil: Sie nimmt seine Hand und schmiegt sich an ihre männliche Begleitung an.

Ob die zwei ein Paar sind, ist bislang unklar, denn sowohl Kaia als auch Jacob hüllen sich diesbezüglich in Schweigen. Da die beiden in der vergangenen Woche allerdings schon des Öfteren zusammen gesehen wurden, liegt der Verdacht nahe: Da bahnt sich womöglich wirklich etwas an.

Getty Images Der "The Kissing Booth"-Star Jacob Elordi

BFA/ ActionPress Model Kaia Gerber

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im September 2020 in New York

