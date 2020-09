Ist an den Gerüchten über eine mögliche Liebelei zwischen Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (23) tatsächlich etwas dran? Vor einigen Tagen wurden die Tochter von Cindy Crawford (54) und der The Kissing Booth-Darsteller bei einem gemeinsamen Abendessen beobachtet. Zunächst hatte es geheißen, dass die beiden kein Interesse an einer ernsthaften Beziehung hätten. Doch kurze Zeit später wurden Kaia und Jacob jetzt erneut zusammen abgelichtet!

Paparazzi fotografierten die zwei bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York. Sowohl das Gesicht des Models als auch das des Schauspielers sind auf den Schnappschüssen mit Masken bedeckt. Große körperliche Annäherungen scheinen sie nicht zu machen – und gehen offenbar sogar auf Abstand. Angeblich hatten sie jedoch kurz zuvor gemeinsam Kaias Apartment im Stadtteil SoHo verlassen. In welchem Verhältnis sie aber genau zueinander stehen, haben sie bislang noch nicht bekannt gegeben.

Zuletzt hatte Jacob im Winter mit Liebesgerüchten auf sich aufmerksam gemacht. Damals wurde er in der Öffentlichkeit mehrfach mit der Euphoria-Darstellerin Zendaya Coleman (24) gesehen. Seit Februar ebben die Spekulationen um eine Liaision der beiden aber wieder ab. Kaia soll nach ihrer Trennung von Pete Davidson (26) im Januar dieses Jahres dagegen mit Cole Sprouse (28) und Cara Delevingne (28) geflirtet haben.

MEGA Jacob Elordi und Kaia Gerber im September 2020 in New York

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Kaia Gerber, Model

MEGA Kaia Gerber, Model

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im September 2020 in New York

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im September 2020 in New York

