Das sorgte im vergangenen Jahr für Wirbel innerhalb des Kardashian-Jenner-Clans: In einer Show sollte Kendall Jenner (24) ein Ranking erstellen, in dem sie die Elternqualitäten ihrer Schwestern bewertete – Kourtney Kardashian (41) landete dabei auf den letzten Platz. Das nahm die dreifache Mutter überhaupt nicht gut auf – sie fand die Meinung der Influencerin sehr verletzend. Und auch noch Monate später sorgt der TV-Auftritt für Spannungen zwischen den Promi-Schwestern.

In dem Podcast Sibling Revelry offenbart Kourtney, dass ihre Familie in der Vergangenheit schon oft öffentlich über sie hergezogen hätte und sie andauernd zur Zielscheibe werde. "Ich weiß nicht, ob ich einfach ein leichtes Opfer für sie bin oder ob sie denken, dass ich mich nicht wehren würde", schildert die Ex von Scott Disick (37). Dass ihre Schwester sie so einschätze, treffe sie noch immer sehr.

Kendall ist an dem Tag ebenfalls zu Gast in dem Podcast und verteidigt ihr Verhalten: Sie hätte in der Show direkt zu Beginn betont, dass alle ihre Geschwister wunderbare Arbeit bei der Erziehung ihrer Kinder leisten würden. "Und ich habe selbst keine Kinder, wir haben einfach nur darüber geredet. Das heißt, eigentlich kann ich da gar nicht mitreden", erklärt sich das Model.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020

