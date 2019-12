Huch, mit dieser Aussage hat sich Kendall Jenner (24) wohl keinen Gefallen getan! Kürzlich musste sich die Laufsteg-Beauty bei einem TV-Show-Spiel entscheiden: Entweder sie nimmt ein Ekel-Gericht zu sich oder sie muss ein Ranking erstellen, welche ihrer Geschwister ihrer Meinung nach den besten Eltern-Job machen. Kendall entschied sich tapfer für letzteres und wählte – nach heftigem Zögern – Kourtney Kardashian (40) auf den letzten Platz. Doch wie hat die dreifache Mama eigentlich auf diese Aussage ihrer Halbschwester reagiert?

Das plauderte nun Kim Kardashian (39) in der The Ellen DeGeneres Show aus! "Als Allererstes, zu ihrer Verteidigung, sie hat direkt zu Anfang gesagt: 'Leute, sie sind alle wunderbare Eltern'", stellte die 39-Jährige vorerst klar. Gut fand sie Kendalls Lösung der fiesen Frage dann aber nicht: "Ich verstehe es total, dass Kourtney ein bisschen sensibel deswegen war, weil sie ist ein großartiger Elternteil." Kims Verbesserungsvorschlag? "Also Kendall hätte einfach trinken oder eine Tarantel essen sollen!", zog sie ihr Fazit.

Das Victoria's Secret-Model betonte mehrfach vor seiner folgenschweren Antwort, dass alle Familienmitglieder die Kindererziehung super im Griff hätten. Entschied sich dann aber für eine Reihenfolge: "Ich würde sagen, Rob ist die Nummer eins. Er ist so gut zu seiner Tochter... Das ist so hart! [...] Und dann wohl Khloe (35), Kim, Kylie (22), Kourtney." Robert Kardashian (32) hat mit seiner Ex-Freundin Blac Chyna (31) die gemeinsame Tochter Dream Renée. Kendalls einziger Bruder hält sich aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

MEGA Kendall Jenner im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kyliejenner Robert Kardashian mit seinen Halbschwestern Kendall und Kylie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de