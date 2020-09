Steht Luca Wetzel etwa bald ohne Couple da? Eigentlich bildet Nathalia Goncalves Miranda mit dem Automobil-Kaufmann eine Love Island-Partnerschaft. Geknutscht wird viel, geredet dagegen weniger. Und wenn doch, dann haben sie Meinungsverschiedenheiten. Für die ehemalige Bachelor-Kandidatin besonders schwierig: Luca weiß nicht, ob er jemals eine Familie gründen möchte. Muss er deshalb jetzt um die Beauty fürchten? Neuling Tobias hat nicht nur ein Auge auf Nathalia geworfen – die beiden teilen auch die gleichen Werte.

Kurz nach seinem Einzug in die Liebesvilla hat der Kölner sich Nathalia direkt für ein Gespräch zur Seite geholt – und die scheint von einem Flirt gar nicht so abgeneigt zu sein! Auf Tobias' Frage, ob sie glücklich mit ihrem Couple sei, entgegnete die 26-Jährige: "Ich bin immer glücklich, ob mit oder ohne Couple." Danach forderte sie Tobias sogar auf, selbst herauszufinden, ob sie glücklich mit Luca ist. Immer wieder grinste sie den Berufskraftfahrer während ihres Gespräches an.

Eine Aussage von ihm ließ Nathalia besonders hellhörig werden: Tobias mache bei dem Kuppelformat mit, um die Mutter seiner zukünftigen Kinder kennenzulernen. Und die Brünette kommt dafür offenbar infrage. "Ganz klarer Favorit ist auf jeden Fall Nathalia! So, wie ich sie auf den ersten Blick erlebt habe, ist sie mega!", meinte er hinterher im Einzelinterview. Ups, ob Tobias Luca jetzt sein Couple wegschnappt?

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

