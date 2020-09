Pietro Lombardi (28) will sein Liebesglück nicht für immer geheimhalten! Am Sonntag überraschte der Sänger seine Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Er ist wieder glücklich vergeben. Bisher bekam seine Community allerdings nur einen Schnappschuss von der Hand seiner Liebsten zu sehen. Doch dabei soll es auf Dauer nicht bleiben: Pietro versprach, die neue Frau an seiner Seite auch bald seinen Anhängern vorzustellen!

"Die richtige Person verändert dich nicht, sie verbessert dich", schwärmte Pietro glücklich via Instagram und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche seiner Follower. Nach Bekanntgabe seiner momentanen Gefühlslage möchte der Musiker allerdings die Zeit noch etwas für sich genießen – zumindest vorerst: "Ich verspreche euch, der Tag wird kommen, wo ihr diesen wundervollen Menschen kennenlernen dürft!"

Doch hat Pietro nicht ohnehin schon verraten, um welche Dame es sich handelt? Seit einigen Tagen wird spekuliert, dass Influencerin Laura Maria die Angebetete des Sängers sein könnte. Dies scheint eine aktuelle Aufnahme zu bestätigen, auf der die Blondine denselben Pulli trägt wie Pietros bislang unbekannte weibliche Kuschel-Gesellschaft. Auch Laura Marias Nägel sind genauso lackiert wie die der unbekannten Lady in Pietros Beitrag.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de