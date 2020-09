Jude Law (47) spricht in Sachen Nachwuchs endlich Klartext! Sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt ihres Kindes hielten der Schauspieler und seine Frau Phillipa Coan bis zuletzt geheim. Lediglich das Verschwinden des prallen Babybauches konnte die zahlreichen Spekulationen um eine Entbindung nicht mehr zurückhalten. Jetzt meldete sich der frischgebackene Sechsfach-Vater endlich höchst persönlich zu Wort: Jude ist erneut Papa geworden!

Zu Gast in der Tonight Show von Moderator Jimmy Fallon (45) wurde Jude gefragt, wie er die letzten Wochen in Quarantäne verbrachte. Daraufhin antwortete der TV-Star, dass er viel Zeit in seinem Garten verbracht habe – beiläufig lüftete er aber auch das Geheimnis um seinen Familienzuwachs: "Oh und zusätzlich habe ich noch ein Baby!" Mit diesem überraschenden Geständnis schien selbst der Talkmaster nicht gerechnet zu haben und gratulierte.

Für Jude und seine Liebste ist es das erste gemeinsame Kind. Die fünf weiteren Kinder stammen aus früheren Beziehungen des Sherlock Holmes-Darstellers. Die Geburt war für den 47-Jährigen aber keinesfalls eine Routine – besonders in Anbetracht der aktuellen Gesundheitslage sei die Entbindung eher ungewöhnlich gewesen. Das Geschlecht des Babys sowie den Namen behielt Jude aber weiterhin für sich.

Phillipa Coan und Jude Law in London

Jude Law im Jahr 2019

Jude Law, Schauspieler

