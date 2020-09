Patrick Müller (32) plaudert offen wie nie über seine Ernährungsweise. Bereits seit 2006 ist der Familienvater als Anwalt Tobias Lassner bei Unter uns zu sehen. Doch wie tickt er eigentlich privat? Zwar postet er immer wieder mal Fotos von seinen Kindern im Netz und gibt dabei auch gerne Einblicke in seinen Alltag, eines werden aber selbst viele eingefleischte Fans nicht wissen: Patrick lebt bereits seit vier Jahren vegan!

Seine vegane Ernährungsweise auch am "Unter uns"-Set durchzusetzen, war für den Tobias-Darsteller zunächst alles andere als einfach. "Gerade am Anfang kam das öfter vor, dass das nicht so berücksichtigt wurde, aber das ist auch gar nicht mein Anspruch", erklärte Patrick gegenüber RTL.de. Mittlerweile gebe es für den 32-Jährigen in der Kantine jedoch allerhand Ersatzprodukte – für Patrick eine Erleichterung: "Ich habe so lange keine Laktose mehr gegessen, dass wenn ich es dann zu mir nehme, tatsächlich auch Magenschmerzen bekomme", offenbarte der Schauspieler.

Auch Patricks Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) verzichtet auf Fleisch, Eier und sonstige Milchprodukte. Ihre ältere Tochter Loki dürfe in der Kita dagegen essen, was sie wolle. Zuhause sieht das aber anders aus: "Wir haben zu Haue nichts Nicht-Veganes. Wir ernähren und zu Hause vegan und da ernähren sich die Kinder dementsprechend auch vegan", erklärte Patrick, dem trotzdem eine vollwertige Ernährung wichtig ist.

Anzeige

Instagram / actpm Patrick Müller

Anzeige

Instagram / actpm/ Patrick Müller mit seinen Kindern

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Die "Unter Uns"-Stars Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de