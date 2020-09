Sind die Funken bei Dijana Cvijetic (26) und Filip Pavlović (26) etwa schon wieder erloschen? Die beiden TV-Bekanntheiten sind momentan Kandidaten in der Reality-Show Like Me – I’m Famous . Während der Sendung sind das Model und der angehende Musiker gute Freunde geworden. Zuletzt schmusten sie sogar zusammen unter einer Bettdecke. Doch mit der aufkeimenden Romanze scheint es nun vorbei zu sein.

Bei einem Gespräch geraten Filip und Dijana aneinander. Der Grund: Der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer will Yasin Cilingir alle seine fünf Likes geben und versucht, die Influencerin zu überzeugen, dasselbe zu tun. Aber sie möchte Alexander Molz (25) ihre Likes schenken und lässt sich auch nicht umstimmen. Wegen ihres Entschlusses wird der gebürtige Kroate wütend. "Dank mir ist sie immer noch hier. Wenn ich sie da einmal um einen Gefallen bitte, dann denke doch wenigstens darüber nach", beschwert er sich. Aufgebracht verlässt er danach das Zimmer und knallt wortwörtlich die Tür zwischen sich und der 26-Jährigen zu.

Später eskaliert die Situation noch mehr als Dijana beschließt, die Villa freiwillig zu verlassen, um Yasin vor dem Exit zu bewahren und Filip zu besänftigen. Diese Geste bekommt der Reality-Star jedoch in den falschen Hals und fühlt sich von ihr attackiert. "Du stellst mich gerade so hin, als ob ich der größte Vollidiot bin. Wer hat dich denn hier all die Wochen mitgeschleppt und dir den Arsch gerettet", wettert der Muskelprotz. Wie er im Einzelinterview enthüllt, sei für ihn die Konstellation von Dijana und Filip nun für immer Geschichte.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic in Antalya im September 2020

TVNOW Filip Pavlović in Folge fünf von "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Dijana Cvijetic in der fünften Folge von "Like Me – I'm Famous"

