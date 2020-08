Filip Pavlovic (26) weiß, um was es geht! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat ist bald in dem neuen Realityformat Like Me – I'm Famous zu sehen. In der Show treffen bereits TV-bekannte Kandidaten aufeinander, die gemeinsam in einer Villa um Sympathie und "Gefällt mir"-Klicks ihrer Konkurrenten kämpfen. Der Sieger geht mit einem stolzen Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause. Promiflash hakte bei Filip nach, wie er sich dieser neuen Herausforderung gestellt hat.

"Ich hatte meinen eigenen Kopf und habe hin und wieder versucht, mein eigenes Ding zu machen", stellte der 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Ihm sei jedoch bewusst, dass es in dem Format um die Gemeinschaft gehe und er habe sich daher immer wieder eines ins Gedächtnis gerufen: "Man kann das Spiel nicht im Alleingang gewinnen". Filip habe sich Verbündete gesucht, mit denen er sich Taktiken für die Challenges und Zeremonien überlegt habe.

Der Hamburger habe sich der neuen Herausforderung stellen wollen. "Ich denke, das Ungewisse [hat mich gereizt]. Es ist immer besonders, in der ersten Staffel dabei zu sein und nicht genau zu wissen, was einen erwartet", erklärte Filip.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW Filip Pavlovic 2019 bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Like Me – I'm Famous"-Kandidat

